L'Inter si presenterà a Lecce con una formazione praticamente annunciata, per i nerazzurri rimane solo un piccolo dubbio a centrocampo. Il dubbio più forte lo ha sciolto Simone Inzaghi in conferenza, spiegando che Gosens partirà sicuramente nella formazione titolare, così come de Vrij. In porta ci sarà il capitano, Samir Handanovic, mentre accanto a de Vrij agiranno Skriniar a destra e Bastoni a Sinistra. Sulla destra è pronto a correre Dumfries, con Barella mezzala de destra. Siamo giunti all'unico dubbio di giornata: chi il regista? Brozovic si sente bene e insiste per giocare, Inzaghi non lo rischierebbe e a Lecce punterebbe su Asllani, ma il croato non vuole saltare l'esordio. Si deciderà domani, con Brozovic in vantaggio. Mezzala di sinistra il solito Calhanoglu, con Gosens, come annunciato, pronto a sfrecciargli accanto. Lì davanti c'è la LuLa.



Inter, la probabile (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.