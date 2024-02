Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Piccoli contro Lautaro

Volge al termine la domenica della 26esima giornata di Serie A: dopo Juventus e Napoli, è la volta dell'Inter, impegnata nella trasferta sul campo del Lecce con Inzaghi che opera un massiccio turnover dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con l'Atletico Madrid. Ci sono ben 39 punti di distacco in classifica tra i nerazzurri capolista e il Lecce 14esimo e in cerca di punti per allontanarsi dalla zona salvezza, ma le defezioni in casa Inter sono importanti e vanno da Sommer ad Acerbi a Thuram lungo la spina dorsale.



Spazio dunque ad Audero tra i pali, riposano Bastoni in difesa, Darmian sulla destra e Barella a centrocampo e dunque ecco Carlos Augusto, Dumfries e Frattesi dall'inizio. Out anche Calhanoglu, non al meglio e rilevato da Asllani. Arnautovic ancora a gara in corso, c'è Sanchez con l'insostituibile Lautaro Martinez.



Nel Lecce Piccoli vince il ballottaggio per il ruolo da prima punta con Krstovic, per il resto la formazione presenta alcune sorprese, come Touba in difesa accanto a Baschirotto e Blin con Rafia e Ramadani a centrocampo. Almqvist e Sansone sugli esterni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone.



INTER: Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez.