Il Lecce di Marco Baroni riabbraccia la Serie A al Via del Mare e trova subito l’Inter di Simone Inzaghi, pronta a ripartire nel primo derby a distanza della stagione con il Milan. Calcio d’inizio alle 20:45 (sfida trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky 251).



LE ULTIME - La vigilia nerazzurra è stata accompagnata dal dubbio in mezzo al campo tra Brozovic e Asllani: il croato, tornato a disposizione di Inzaghi, partirà dal 1’. Dietro ci sarà il terzetto titolare, mentre davanti l’attesa è tutta per il ritorno della LuLa. Qualche dilemma tra i salentini: Baroni potrebbe schierare dal 1’ Baschirotto (resta in dubbio Cetin per una distorsione alla caviglia). In attacco, Ceesay in leggero vantaggio su Colombo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. (All. Baroni)



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. (All. Inzaghi)