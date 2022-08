Ci siamo, la Serie A 2022-23 è pronta a partire, con le partite della prima giornata. L'Inter di Inzaghi riparte da Lecce per tentare la scalata allo scudetto lasciato nelle mani del Milan nella scorsa stagione. I nerazzurri ripartono dalle certezza Lautaro e Lukaku. Per i nerazzurri, in attacco, ballottaggio fra Ceesay e Colombo.



Sabato 13 agosto, ore 20.45: Lecce-Inter (Dazn e Sky)



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku.