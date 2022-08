Novità nella formazione dell'Inter per il match di questa sera alle 20.45 al Via del Mare contro il Lecce: secondo le ultime indiscrezioni, nella difesa a tre Simone Inzaghi dovrebbe schierare Federico Dimarco al posto di Alessandro Bastoni sulla sinistra.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. (All. Baroni)



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. (All. Inzaghi)