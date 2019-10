Lecce-Juventus è il secondo anticipo della nona giornata di Serie A e Calciomercato.com vi offre anche oggi la MOVIOLA LIVE della gara che è diretta da Valeri di Roma 2.



LECCE – JUVENTUS Sabato 26/10 h. 15.00

Valeri (Alassio – Paganessi; IV: Massimi; Var: Pasqua, Avar: Di Vuolo)



PRIMO TEMPO

5' - Emre Can va a terra in area dopo un contatto con Tachtsidis: l'arbitro si consulta col Var e lascia correre, ma l'episodio rimane dubbio.

12' - Danilo cade in area a contatto con Calderoni. Valeri controlla le condizioni del brasiliano poi lascia correre, normale contatto di gioco.

15' - Annullato il gol di Gonzalo Higuain che parte in posizione irregolare seppur di poco, sul cross di Alex Sandro.

42' - Anche Bernardeschi cade in area e chiede un calcio di rigore. Su cross di un liberissimo Danilo il trequartista è si lancia in tuffo sulla palla bassa leggermente trattenuto da un difensore. Niente fallo, la chiamata sembra giusta.



SECONDO TEMPO

48' - Petriccione entra in scivolata per provare a rimpallare il tiro di Pjanic e sullo slancio lo colpisce. Valeri non dà il rigore, ma richiamato dal Var procede con l'on field review. Dopo aver rivisto che il contatto è in area il fischietto romano assegna il rigore.

55' - De Ligt interviene scomposto su un cross in area non toccato da Babacar con la palla che gli rimbalza sul braccio sinistro largo. Il rigore sembra evidente e Valeri non ha alcun dubbio anche grazie alla conferma del Var con un silent check.