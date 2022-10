Dodicesima giornata di Serie A che vede il ritorno della Juve in Puglia. A Lecce, la squadra di Allegri vuole mettersi alle spalle il ko di Lisbona e riprendere il cammino in campionato per rientrare tra le prime. Di fronte un Lecce reduce dalla sconfitta di Bologna e che vuole un primo, grande, scalpo. Molti gli indisponibili, soprattutto fronte bianconero. Saranno out infatti, tra gli altri, Bremer, Di Maria, Chiesa, Locatelli, Paredes, Pogba e Vlahovic



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Lecce ha vinto quattro delle 32 sfide di Serie A contro la Juventus, l’ultima nel febbraio 2011 (2-0 con reti di Mesbah e Bertolacci): da allora due successi bianconeri e due pareggi nel massimo campionato. La Juve ha vinto 4-0 l’ultimo precedente contro il Lecce in Serie A , il 26 giugno 2020. I giallorossi hanno pareggiato tutte le ultime quattro partite al Via del Mare per 1-1.

Il Lecce è la formazione che ha subito più gol da palla inattiva (nove, al pari della Cremonese), mentre la Juventus, a quota otto, è la seconda squadra più prolifica sugli sviluppi di palla ferma, dietro solamente al Napoli (nove).



Formazioni ufficiali:



Lecce (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic.



