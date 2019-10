Lecce-Juventus 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 5' s.t. Dybala rig. (J), 11' s.t. Mancosu rig. (L)



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (26' s.t. Rispoli), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (13' s.t. Tabanelli), Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Farias (1' s.t. Lapadula), Babacar. All. Coppola



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo (12' s.t. Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can (26' s.t. Rabiot), Pjanic (21' s.t. Khedira), Bentancur; Bernardeschi; Dybala, Higuain. All. Sarri



Arbitro: Valeri di Roma



Ammoniti: 13' p.t. Calderoni (L), 18' p.t. Rossettini (L), 28' s.t. Mancosu (L), 34' s.t. Bernardeschi (J)