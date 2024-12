Lecce-Juventus, anche il Via del Mare al fianco di Bove: "Siamo tutti con te"

16 minuti fa



"Forza Edoardo, siamo tutti con te". Questo è ciò che ha urlato lo speaker del Via del Mare al momento dell'ingresso in campo di Lecce e Juventus, che si sfidano in uno dei posticipi della 14esima giornata, e anche quello che è stato scritto sul tabellone dello stadio per mostrare la vicinanza a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, che ha accusato un malore durante il match contro l'Inter.