Lecce-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Vlahovic chiede rigore per la manata di Pongracic

Il posticipo delle 20.45 tra Lecce e Juventus chiude la 21esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati da Calciomercato.com:





Lecce–Juventus ore 20.45

Doveri

Berti – Ricci

IV: Perenzoni

VAR: Valeri

AVAR: Abisso



21' - Ammonito McKennie per un intervento in ritardo su Gonzalez.



16' - LA JUVE CHIEDE UN RIGORE! Vlahovic e Pongracic si disturbano in area sul corner per i bianconeri, il croato colpisce il serbo con una leggera sbracciata. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, seppur il contatto appaia ruvido.