Lecce-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lecce-Juventus (domenica 21 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn) è il posticipo della 21esima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. I bianconeri hanno l'occasione di sorpassare al primo posto in classifica l'Inter, che rinvia a fine febbraio il turno casalingo con l'Atalanta per via della Supercoppa italiana in Arabia Saudita.



LE ULTIME - Allegri ritrova Gatti in difesa dopo la giornata di squalifica. Ancora assenti Fagioli e Pogba oltre a Kean. Dall'altra parte D'Aversa deve fare i conti con le assenze di Banda, Dermaku, Rafia, Sansone e Touba.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D'Aversa.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.