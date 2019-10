Lecce-Juventus è il primo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A. Alle 15 allo stadio Via del Mare i bianconeri allenati da Maurizio Sarri proveranno a rilanciare la corsa scudetto cercando di centrare le sesta vittoria consecutiva in campionato per mettere pressione all'Inter impegnata alle 18 col Parma. I salentini allenati da Fabio Liverani arrivano invece dal positivo pareggio ottenuto in trasferta contro il Milan, ma sono ancora alla ricerca del primo punto fra le mura amiche che sarebbe fondamentale nella corsa per non retrocedere.



STATISTICHE - La Juventus ha perso solo due delle 17 sfide contro il Lecce in Serie A. Il Lecce ha perso tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A: solo una volta ha fatto peggio nel massimo campionato (otto sconfitte di fila tra il 1994 e il 1997). La Juventus è imbattuta nelle ultime quattro trasferte di campionato (3V, 1N), dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1N). Il Lecce ha segnato tutti i suoi ultimi cinque gol in campionato nei secondi tempi, tre di questi sono stati realizzati da difensori. Marco Calderoni del Lecce è l’unico difensore dei top-5 campionati europei 2019/20 ad aver realizzato almeno due reti da fuori area su azione. Il primo gol in Serie A del centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è stato proprio contro il Lecce, nel novembre 2011: il bosniaco ha partecipato ad almeno a una rete in tutte le ultime quattro presenze in campionato (tre reti e un assist), è da ottobre 2015 che non arriva a cinque gare di fila.



