LIVE Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: Yildiz con Vlahovic, Miretti dal 1'. Ci sono Almqvist e Krstovic

Dulcis in fundo. Dopo le partite del weekend, termina questa sera alle 20.45 la 21esima giornata di Serie A, la seconda di ritorno: l'occasione è ghiotta per la Juventus di Massimiliano Allegri che, complice l'impegno dell'Inter in Arabia nella Supercoppa italiana, può scavalcare i nerazzurri in testa alla classifica, con una vittoria al Via del Mare contro il Lecce di Roberto D'Aversa, che non vince da quattro turni e ha 4 punti di vantaggio sulla zona rossa. I bianconeri, privi di Rabiot e Chiesa, con il quinto successo di fila possono dunque sorpassare i nerazzurri, in attesa dello scontro diretto di Milano, previsto per il 4 febbraio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Oudin. All. Baroni



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri