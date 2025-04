Lecce ko, Giampaolo a rischio: "Mi assumo la responsabilità, parlate voi della partita". E lascia l'intervista

Getty Images

Il ko interno contro il Como è pesante, il 3-0 per la squadra di Cesc Fabregas inguaia i salentini che ora rischiano di essere scavalcati da una tra Empoli e Venezia impegnate nello scontro diretto nel giorno di Pasqua. I punti dei giallorossi sono 26 e il calendario fino al termine della stagione fa paura: Atalanta a Bergamo, Napoli in casa, poi l'impegno a Verona, la sfida con il Torno e l'ultima gara all'Olimpico contro la Lazio.

Lo spettro retrocessione si fa sempre più vivo per il Lecce e. Il tecnico non si nasconde e al termine della partita con il Como si presenta visibilmente deluso ai microfoni di DAZN: un'intervista breve e abbandonata rapidamente.- "Guardate, l'analisi della partita la sapete fare meglio voi di me. Anche da una postazione migliore".- "Mi assumo la responsabilità: chiaramente sono l'allenatore e me l'assumo. Mi dispiace moltissimo per i tifosi, erano 28.000 qua. Mi dispiace per quelli che erano a casa anche. Mi dispiace per il club".

- "In questi casi c'è poco da dire. Quando subisci tre reti, poi puoi andare a cercarne una al 90', una all'85', eccetera. Sono sempre tre goal, quindi non mi va di giustificare nulla. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, quindi in questo momento c'è grandissima delusione".- "Non solo da parte di tutti gli altri, ma anche da parte mia. Allora, per questo giro... Vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. Parlate voi della partita, grazie". E lascia l'intervista.