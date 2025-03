Lecce, Krstovic ed Helgason a parte: le condizioni in vista del Milan

Getty Images

Ildi Marco Giampaolo si prepara alla gara di campionato della 28esima giornata contro il Milan al Via del Mare. Dopo le due sconfitte contro Udinese e Fiorentina, entrambe per 1-0, i salentini devono tornare a fare punti e possono approfittare di un momento non esattamente idilliaco in casa rossonera, ma l'attenzione è tutta sulle condizioni di due dei calciatori migliori in rosa,Il montenegrino e l'islandese, infatti, si sono allenati a parte. Come si legge in una nota ufficiale: "Squadra impegnata all’Acaya Golf Resort & SPA in una sessione di allenamento mattutina agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, Helgason e Krstovic hanno svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in un allenamento al Via del Mare".

Krstovic ed Helgason sono da considerarsi: gli allenamenti dei prossimi due giorni saranno fondamentali per capire se il grande ex della gara Marco Giampaolo potrà contare o meno su di loro. In alternativa, è pronto in attacco l'altro ex, il croato Ante Rebic.