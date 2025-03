Lecce, Krstovic sarà l'ennesima plusvalenza di Corvino: dal retroscena sul Milan all'interesse di Roma e Fiorentina

Redazione Calciomercato

. E non ci riferiamo all’arte barocca della città o alle meravigliose spiagge del Salento., che da più di trent’anni regala lezioni di come si costruiscono squadre piene di talento spendendo poco o niente.

- Il bilancio del Lecce sorride e non limita certamente l’aspetto tecnico perché i salentini hanno sempre costruito rose competitive per mantenere la categoriaValutazione importante, certo, per un attaccante che non segna con la continuità del bomber di razza ( 7 gol in questa stagione) ma che ha messo in mostra qualità tecniche e margini di crescita molto importanti.

- A certificare la bontà del lavoro di scouting del Lecce e delle prestazioni di Nikola Krstovic c’è l’interesse di squadre di primissima fascia.Il profilo piace al club rossonero, ma la valutazione che ne fa il Lecce potrebbe rappresentare un ostacolo all’apertura di una trattativa.

La sensazione é che i prossimi saranno gli ultimi mesi con la maglia giallorossa per Krstovic. Secondo l’emittente televisiva pugliese Antenna Sud,. Nikola piace anche alla Fiorentina nel caso dovesse andare via uno tra Beltran o Kean. Da Nord a Sud, tutti in fila per l’ennesima scoperta di Corvino.