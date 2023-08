Lecce-Lazio (domenica 20 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Senza gli infortunati Gallo e Venuti, D'Aversa lancia il giovane terzino Dorgu.

Dall'altra parte Sarri è orientato a far partire dalla panchina i nuovi acquisti Kamada, Isaksen e Castellanos.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D'Aversa.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.