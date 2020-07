Lecce-Lazio è il primo match della 31esima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 19.30, arbitra il signor Fabio Maresca, di seguito gli episodi da moviola.



LECCE – LAZIO Martedì 07/07 h. 19.30

MARESCA

COSTANZO – VIVENZI

IV: ILLUZZI

VAR: ABISSO

AVAR: FIORITO



PRIMO TEMPO



22' - Caicedo giù in area: Maresca ammonisce l'attaccante della Lazio per simulazione.



4' - Annullato il vantaggio del Lecce: Maresca viene richiamato al VAR e cancella la rete di Mancosu per tocco con il braccio.