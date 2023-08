può pochissimo sui gol subitiventi minuti di buon livello, ma è troppo leggerino in occasione del 2-0. Provvidenziale con un salvataggio al 79’partita diligente, nonostante Beltran sia un cliente non comodissimo. Chiude il fortino nell’ultimo assalto gigliato: sbaglia qualcosa sul posizionamento sul 2 a 0 viola, ma sale di condizione con l’avanzare del match.la Fiorentina da quella parte spinge da far paura. Tenta di cavarsela come può, ma esce col mal di testa.: ingresso positivo, la Firoentina smette di spingere dal suo ingresso su quel latonel primo tempo non vede palla. Poi va a togliere la ragnatela dal sette con un destro spettacolare. E tanto basta.: entra e scaraventa in porta il pallone di un insperato pari. Gol da centravanti verosi perde Gonzalez in occasione dell’1 a 0. Timido nella prima frazione, chiude in crescendotocca una decina di palloni. Inaccettabile per un centrocampista, serataccia.: restituisce grandissimo equilibrio ad un centrocampo che aveva sofferto tremendamente. Ottimo ingressogiocatore estremamente interessante. Va a fiammate, ma quando parte palla al piede dà l’impressione di poter far malesoffre la fisicità della difesa viola. Prova a far male con le sue accelerazioni, non sempre ci riesce.è l’uomo in più del Lecce, anche in un primo tempo estremamente difficile. Mette a referto due assist. E una quantità indefinita di chilometri percorsi. Partita gigantesca.l’inizio shock fa presagire il peggio. E invece come in occasione del match con la Lazio la squadra non si perde d’animo e carbura come un diesel. Azzeccai tutti i cambi, e porta a casa un punto preziosissimo in un campo estremamente tosto. Bravo