Getty Images

Primo tempo di quiete assoluta. Attento nel finale su Dallinga.Annulla Dominguez, qualche difficoltà in più su Cambiaghi ma è sempre attento.Castro gli sbatte sempre contro, la consueta sicurezza là dietro per il Lecce.Cresce di partita in partita: nessuna sbavatura, spazza senza fronzoli quando deve.Spinge meno del solito, efficace in chiusura ad arginare Ndoye.Dà solidità in mezzo, un po’ alterno quando deve palleggiare (dal 25’ stFa legna nel finale)

Il più efficace in mediana: solido, attento, sia sulle palle alte che sui duelli palla a terra.Buona palla per Morente in avvio, indugia fatalmente a tu per tu con Skorupski al 18’. Un errore pesante, perché aveva tempo per fare tutt’altro. Quando sgasa, crea problemi. (dal 44' stAl 18’ Skorupski gli confeziona un miracolo di piede. E’ spesso nel vivo del gioco e monta un pressing asfissiante su Pobega: esce acciaccato (dal 34’ stPreferito all’ex Karlsson, viene subito murato sul più bello da Pobega e non calcia come potrebbe. Prova spesso ad accelerare mettendo in difficoltà De Silvestri, anche se potrebbe pungere di più. (dal 25’ stEx che prova a farsi rimpiangere, un bel tacco per Berisha)

Litiga più con Fourneau che con i centrali avversari, Casale lo maltratta e rispetto al solito non tira quasi mai.Punto prezioso in ottica salvezza, sbatte su Skorupski nel primo tempo e poi si accontenta un po' di un pari comunque utile, evitando sofferenze clamorose.