le sue parate provvidenziali tengono a galla il Lecce che ribalta il risultatonon è concreto con le sue sovrapposizioni, qualche errore tecnico(20’stfa quel che può da difensore centrale): onnipresente e in anticipo sugli avversarisi perde Immobile sul gol del vantaggio, poi sbaglia pocoqualche sbavatura in fase difensiva, tante sovrapposizioni e fa quel che può nel debutto in Serie A(20’stil suo ingresso è uno di quelli decisivi, suo l’assist per il pareggio e dalla sua fascia nascono i pericoli)poco presente nel primo tempo, entra nel vivo del gioco nella ripresa)(20'stfa valere il suo fisico): fa sentire la sua presenza a centrocampo in fase di interdizione e qualche buona giocata in costruzione: tanta corsa e sacrificio senza pungere particolarmente(38’st: si presenta in Serie A con un mancino al volo su cui nulla può Provedel. Buona la prima.: fa quel che può in un ruolo diverso dal consueto ma produce molte occasioni.sempre generoso e punta l’avversario, pecca di concretezza come nell’occasione prima di uscire(32’st: entra e gli basta una giocata che porta i tre punti. Concreto e decisivo.): partita di personalità con una squadra propositiva e che si difende quando deve senza subire troppo. Una beffa il gol subito al primo tiro ma la squadra non si abbatte e cerca di costruire nonostante la mancanza di una punta di ruolo. Il tecnico giallorosso tenta il tutto per tutto con i cambi che lo premiano schierando anche Burnete con Strefezza e le ali senza alcuna paura, risultato: assist di Gallo prima e poi gol decisivo di Di Francesco. Primi tre punti arrivati.