Falcone 7: mantiene il risultato sull’uno a zero con una parata decisiva su Candreva, poco prima dell’intervallo. Impegnato da Cabral nella ripresa, con brivido.Gendrey 6,5: il cross per la testa di Krstovic è un Mon Chéri. Forse spinge meno di Gallo, ma quando lo fa è più qualitativo.Baschirotto 6: Botheim non richiede certo gli straordinari, isolato com’è. Serata tranquilla per il capitano giallorosso, anche dopo i cambi offensivi di Sousa. Unica svista nel finale (poteva costare il pareggio).Pongracic 6,5: copia e incolla Baschirotto, ma senza sbavature.Gallo 6: spinta continua, ma il cross non gli esce sempre tagliato bene. Cala nella ripresa.(76’ Dorgu 6,5: con un gran tiro da fuori costringe Cabral al tocco di mano, ed è rigore)Kaba 6: il ragazzone di Orléans dà sostanza alla mediana e non si tira indietro. Rimedia un giallo con un buon fallo tattico nel primo tempo e rifila una gomitata involontaria a Coulibaly nella ripresa. Che rischio…(62’ Gonzalez 6: riporta la calma a centrocampo)Ramadani 6,5: ha preso il posto di Hjulmand, interpretando il ruolo di vertice basso con altrettanta lucidità, anche se in maniera meno appariscente.Almqvist 5,5: gira un po’ a vuoto, senza mai riuscire ad accentrarsi palla al piede per tentare la conclusione.Rafia 6,5: di palloni ne tocca molti e la maggior parte li gioca bene. Mezzala di palleggio, la catena con Gallo e Banda funziona alla grande.(62’ Blin 6: sfiora il gol di testa, ma forse la toglie a Pongracic)Banda 6,5: calamita del gioco giallorosso, si vede più del biondino svedese. Dribbla e pressa come un ossesso, impegna seriamente Ochoa ma non lo supera. Ammonito, D’Aversa lo tira giù solo perché rischia il doppio giallo.(70’ Strefezza 6,5: a differenza di Piccoli entra subito nel vivo del gioco e crea più di un grattacapo alla difesa granata, fino a trasformare il rigore del 2 a 0)Krstovic 7: specialità della casa, il colpo di testa. Apre le marcature anticipando Gyomber con una spizzata sul secondo palo, imparabile per Ochoa. Pericolo aereo costante.(70’ Piccoli 5,5: in pratica non tocca palla)All. D’Aversa 7: il Lecce è cattivo, concreto e non manca di talento. I cambi sono tutti azzeccati e arrivano con tempismo perfetto.