Lecce, le pagelle di CM: attacco ancora sterile, Baschirotto in ritardo

Stefano Gennari

Lecce-Verona 0-1



Falcone 6: non può nulla sul gol, tiro deviato da Baschirotto



Gendrey 5,5: qualche sovrapposizione ma sembra correre a vuoto



Pongracic 5,5: qualche buon intervento, non sempre preciso in impostazione



Baschirotto 5: nell'azione del gol ha un attimo di indecisione che lascia libero Folorunsho sul tiro da lui stesso deviato



Gallo 6: intraprendente in avanti con diverse sovrapposizioni e cross in area, bene anche in difesa



(25' s.t. Dorgu 5: si intestardisce e sbaglia quasi tutto)



Gonzalez 5,5: cerca di incidere con ordine e dinamismo, produce poco



Ramadani 5,5: sul gol lascia la sua zona e il limite dell'area è scoperto, prova a prendere per mano la squadra nella ripresa



(35' s.t. Blin sv)



Oudin 5: poche giocate di qualità, a tratti scompare



(35' s.t. Pierotti 5,5: qualche scatto ma nulla di rilevante)



Almqvist 5,5: vive di fiammate e una di queste ha portato la traversa



(14' s.t. Piccoli 5,5: lotta con tutti, pochi palloni giocabili)



Krstovic 5,5: sfrutta le occasioni avute, la più importante sul colpo di testa su cui Monitpò è bravo a rispondere



Banda 5,5: match in crescendo, dopo alcuni minuti di anonimato, cerca di creare scompiglio ma non basta



(25' s.t. Sansone 5: nessuna giocata degna di nota)





All. D’Aversa 4: la sua chiamata alle armi in conferenza stampa non è stata minimamente considerata. Approccio alla partita troppo molle per la posta in palio, nonostante una formazione propositiva. Bisogna attendere lo schiaffone di Folorunsho per vedere una reazione nella ripresa ma con i suoi cambi diventa solo confusionario e inutile. E' il momento delle reponsabilità in casa Lecce.