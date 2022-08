incolpevole sul gol, compie ottime parate in entrambi i tempi.senza infamia senza lode, non spinge costantemente ma offre copertura in difesa.non ha avuto un gran da fare ma quando chiamato in causa non ha sbagliato, poteva fare di meglio sul gol di Parisi.: dalle sue parti è difficile passare, incolpevole e sfortunato nella deviazione sul gol.soffre in difesa ma corre per tutto il match offrendo spesso la sovrapposizione, anche se non sempre efficiente.replica la prestazione con il Sassuolo, anche stasera avulso dal gioco.(dal 1’ s.t.: il suo ingresso porta più verve rispetto al croato.): schermato dal centrocampo toscano ma quando si libera offre le sue solite geometrie.: partita di personalità con tanta corsa e qualche buona giocata.(dal 34’ s.t.: è lui ad accendere la luce in attacco, quando le cose si mettono male converge verso il centro come nell’occasione del primo gol in A con il Lecce. Mai banale.(dal 24’ s.t.: non ha le stesse caratteristiche del suo compagno ma si fa vedere in area per offrire appoggio ai compagni): deve fare i conti con due difensori che lo hanno controllato e non è riuscito ad esprimersi.(dal 34’ s.t.tutti i suoi ingressi in campo, come quello di stasera, hanno fruttato poco.)è una spina nel fianco per i diretti avversari che li salta come avvenuto nell’azione del pareggio quando serve Strefezza per il gol. Con maggiore lucidità in altre circostanze sarebbe stato devastante.(28’ s.t.6: nell’arrembaggio finale prova più di qualche cross che i compagni non sfruttano)All.: schiera Banda dall'inizio e viene premiato risultando tra i migliori in campo e fornendo l'assist a Strefezza. Le giocate del nuovo arrivato e di Gabriel rimediano ad un inizio timido e in cui mancano le trame di gioco ma dopo il gol la squadra cresce e nel secondo tempo meritava anche di segnare il gol vittoria. Resta l'amaro in bocca per non aver sbloccato la casella della vittoria, anche in vista delle prossime difficili trasferte a Napoli e Torino.