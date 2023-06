Lecce-Bologna 2-3



Falcone 6: grande parata sul colpo di testa su Orsolini, poco da fare sui gol.



Gendrey 5,5: libero di sovrapporsi e creare superiorità sulla fascia, lascia il vuoto sul gol del 3-2



Baschirotto 5,5: preciso e puntuale sino al gol di Zirkzee cui concede troppo tempo e spazio.



Umtiti 6: limita Arnautovic di fisico e con personalità.



(45’s.t. Romagnoli sv)



Gallo 6: è suo il primo squillo che poteva essere il “gol della domenica”, più sofferente in difesa ma si salva su Orsolini.



(24’s.t. Pezzella 6: qualche buona incursione e cross)



Blin 5: meno presente del solito, si divora anche un gol.



Hjulmand 5,5: fuori posizione sul gol di Arnautovic alle sue spalle.



Oudin 6,5: qualche fiammata con le sue giocate, la migliore è quella che pareggia i conti con un gol bello stilisticamente.



Strefezza 6,5: nel vivo del gioco sia sulla fascia che accentrandosi, mette l’accento sulla prestazione con l’assist per Banda.



Colombo 5,5: l’eroe della salvezza oggi meno presente e vivo nel gioco.



(1’s.t. Ceesay 5,5: qualche occasione in più poteva fare meglio davanti a Skorupski)



Banda 7: fa girare la testa a Posch puntualmente dribblato e segna anche il gol del vantaggio con un ottimo inserimento.



(10’s.t. Maleh 5,5: entra bene, anche un assist ma è troppo leggero sul contrasto prima del 3-2)





All. Baroni 6: prestazione vivace della squadra, troppo in avanti nel finale con un gol non da Lecce fatto trovare troppo scoperto ma oggi il risultato pesa poco.