Lecce-Frosinone 2-1



Falcone 6,5: anche oggi parate importanti, indovina anche l'angolo sul rigore ma imprendibile



Gendrey 6: molto più propositivo in sovrapposizione



Pongracic 6,5: preciso e puntuale in ogni intervento



Baschirotto 6,5: nessuna sbavatura



Gallo 6,5: spinge tanto sulla fascia e serve il pallone decisivo per il vantaggio



Blin 5,5: non sempre preciso, causa anche il rigore



(30' s.t. Kaba 6: entra per pressare e togliere il pallone agli avversari)



Ramadani 7: pressa, cerca qualche geometria ma quella dalla distanza porta i tre punti



Oudin 6: tante giocate preziose in mezzo al campo, peccato in concretezza in alcune circostanze



(38' s.t. Krstovic 6: cerca di rendersi pericoloso)



Strefezza 6: nel primo tempo tocca pochi palloni, nella ripresa da trequartista entra nel gioco ma manca la giocata vincente



(30' s.t. Sansone 6: qualche buono spunto)



Piccoli 7: si gira nello stretto per firmare il vantaggio, si batte con i difensori e sfiora la rete in altre circostanze



(45'+1' s.t. Rafia sv)



Banda 7,5: ha letteralmente fatto ammattire chiunque si trovasse sulla sua strada, salta chiunque e crea pericoli ogni volta che parte palla al piede. Provate a fermarlo.





All. D’Aversa 7: il suo Lecce non molla mai, ancora decisivi gli ultimi minuti dopo un secondo tempo di continui attacchi e pericoli dopo un primo tempo buono per l'approccio, meno dopo il pareggio subito. Nella ripresa cambia anche tatticamente accentrando Strefezza e la squadra gioca più alta e crea più occasioni. La rete decisiva arriva sul gong che restituisce ai suoi la vittoria e si prende lo scettro di squadra rivelazione sorpassando proprio i ciociari.