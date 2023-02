Cremonese-Lecce 0-2: La Cremonese non è particolarmente pericolosa, ma lui dà sempre sicurezza. Bravo nel finale a dire di no ad Afena-Gyan.: Meno brillante del solito, ma davanti ha un Valeri in giornata no e ne approfitta.: Vince i duelli aerei con Ciofani e Dessers, poi liberissimo sugli sviluppi di un corner svetta e trova il gol del vantaggio. È il secondo consecutivo allo Zini dopo quello segnato con l’Ascoli ad aprile 2022.: Il solo fatto che sia in campo dà sicurezza a tutto il Lecce. Sempre in partita, mai in sofferenza: in area le prende tutte lui.: La sua è una partita attenta, anche se Sernicola non lo affronta spesso. Si fa sempre trovare pronto anche in fase di costruzione.: È il cervello del Lecce e si vede: a differenza dell’andata non c’è più Pickel a marcarlo e lui è libero di gestire il gioco. Dolcissimo il cross con cui serve l’assist a Baschirotto.: Dei tre di centrocampo è quello più isolato. Esce dopo meno di quaranta minuti per infortunio. (dal 39’ p.t.: Come Blin si vede poco e tocca pochissimi palloni. Ammonito nel finale per una trattenuta su Meité): Abbastanza nervoso nel primo tempo, ha il merito di rubare a Meité il pallone con cui serve l’assist del 2-0 a Strefezza. (da: È quello che tocca più palloni nei pressi dell’area di rigore, ma non riesce mai a rendersi davvero pericoloso. (28 s.t.: Entra con il piglio giusto e supera due volte Ferrari. Solo una bella parata di Carnesecchi gli nega il gol): Scalda subito il sinistro trovando il primo tiro della gara, poi è impreciso di testa a pochi passi da Carnesecchi. Meglio quando deve giocare di sponda. (dal 41 s.t.: Altro ex della gara, nel primo tempo si vede soprattutto sulla trequarti. Nella ripresa mostra tutta la sua classe con il gran gol che chiude la partita (28 s.t.entra con il giusto atteggiamento)All.: Si aspetta una partita chiusa e gestisce la sua squadra di conseguenza. Alla fine sono proprio i giallorossi a sfruttare gli errori della Cremonese. La vittoria è la cura migliore dopo due brutte sconfitte