Sassuolo-Lecce 1-0







Falcone 5,5: dopo i miracoli contro l’Inter alla prima, non può nulla sulla ‘zidanata’ di Berardi.



Gendrey 6: il terzino destro di Baroni ha gamba e difficilmente perde un duello con Kyriakopoulos.



Blin 6: ingabbia Pinamonti con l’aiuto del compagno di reparto Baschirotto.



Baschirotto 6: non ha colpe se, sugli sviluppi di un corner, una sua respinta di testa perentoria spiove fuori area sul piede magico di Domenico Berardi. Centralone all’antica, non fa sconti al nuovo centravanti neroverde.



Gallo 5,5: fatica a stare dietro a Berardi, che alla prima in casa vuol mettersi in mostra. In proiezione si vede poco, ed è spesso impreciso.



Bistrovic 5: fra i pochi palloni toccati, due passaggi di pochi metri finiscono inspiegabilmente sui cartelloni pubblicitari. Serata no. Henrique gliela nasconde.



(25’ s.t. Helgason 5,5: una punizione ben calciata e poco altro)



Hjulmand 5,5: non impressiona come contro l’Inter. I compagni di reparto (le due mezzali) non sembrano dello stesso livello.



Gonzalez 5: come Bistrovic, non ingrana, e tante volte Frattesi gli sfugge.



(34’ s.t. Askildsen sv)



Strefezza 6: parte forte, con qualche spunto interessante, poi si incarta.



(44’ s.t. Listkowski sv)



Ceesay 6,5: è per distacco il giocatore più pericoloso del Lecce. Nel primo tempo ruba palla a Ferrari e si invola verso la porta: la sua conclusione dal limite per poco non trova l’incrocio.



(34’ s.t. Colombo sv)



Di Francesco 5,5: il suo ritorno al Mapei Stadium stavolta dura un tempo, Baroni lo tiene negli spogliatoi all’intervallo, forse deluso dalla poca intraprendenza del suo numero 11.



(1’ s.t. Banda 6: prova a dare la scossa con le sue accelerazioni. Ma col pallone poi combina poco.)



All. Baroni 5,5: squadra apparsa sulle prime combattiva e pimpante, come contro l’Inter, ma l’effetto è durato meno. Senza la stessa intensità, vengono fuori i limiti.