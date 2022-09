Falcone 6,5: guantoni immacolati nel primo tempo. Sfodera una gran parata su Piatek nel secondo.Gendrey 6,5: è bravo e fortunato, la Salernitana chiama poco in causa Mazzocchi e lui c’è. In attacco si fa vedere nel finale.Pongracic 7: grande prova del croato, limita bene Dia e Piatek. Non sbaglia praticamente nulla.Baschirotto 7: ha clienti scomodi come Dia e Piatek. Si francobolla al polacco e gli fa toccare pochi palloni. Fa capire anche a Botheim che non c’è trippa per gatti.Pezzella 6,5: a spingere ci pensa Banda, lui si occupa di limitare Candreva e lo fa bene. Nel secondo tempo soffre un po’ di più vista la contemporanea presenza dell'ex Inter e di Mazzocchi.(dal 29’ Gallo 6,5: dà freschezza sull’out mancino, è suo il passaggio per Strefezza)Askildsen 6,5: fa tanto lavoro sporco tra le linee, ad inizio secondo tempo ha sui piedi una buona palla per raddoppiare ma la spedisce in curva.(dal 21’ st Blin 6: entra e fa il suo in mezzo al campo)Hjulmand 7: dirige l’orchestra in mezzo al campo, provando anche a disturbare Dia che viene a prendersi palla. E’ suo il lancio per il gol di Ceesay. Non sbaglia nulla nella gestione palla.Gonzalez 5,5: confermato titolare dopo il gol col Monza, gioca una gran partita. E’ sfortunato perché stavolta sbaglia porta.(dal 21’ st Bistrovic 6: contributo importante nel finale)Banda 6,5: il 22 comincia con il piede sull’acceleratore arando la fascia sinistra, mettendo spesso in crisi Bronn. Brilla un tunnel su Maggiore. Nella ripresa gli riesce un altro slalom speciale, ma il tiro è da dimenticare.(dal 33’ st Oudin sv)Ceesay 7,5: si presenta subito con un sinistro che tiene allerta Sepe. La prima occasione buona la manda sul fondo. Si muove tantissimo, svariando su tutto il fronte offensivo. Brucia Daniliuc in velocità e batte Sepe per la sua seconda rete in campionato. Sul finale della prima frazione un’altra sua accelerazione manda in crisi la difesa di casa. Resta fastidioso anche nella ripresa.Di Francesco 6: tiene allerta Gyomber con qualche sgasata, nel secondo tempo un suo tiro cross impensierisce la difesa.(dal 33’ st Strefezza 7: entra e fa un gran gol. Cosa chiedere di più?)All. Del Rosso: fa le veci di Baroni e le fa alla grande. Sempre in piedi ad incitare i suoi che giocano senza paura, cercando sempre la profondità. Il gol subito è pure sfortuna, cambio azzeccatissimo quello di Strefezza.