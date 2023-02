miracoloso su Lookman e Maehle, para tutto con i tacchetti e i guantoni, peccato quel rinvio sul finale che riapre la partita e gli toglie due punti.dal suo lancio parte l’azione del gol di Ceesay, legge tutti i movimenti di Djimsiti.: all’Atalanta aveva segnato all’andata ma in questi tre mesi è cresciuto ulteriormente, zittisce il duo d’attacco casalingo con interventi puntuali e precisi, senza fallo.sicuro, non perde mai la lucidità e aiuta i compagni con la vocefa il suo).decisiva la sua marcatura su Højlund, lo tiene buono.: ottimo frangiflutti, lì le palle nerazzurre non passano mai, segna il raddoppio con un colpo di zucca potente e preciso che chiude i giochiè una scorciatoia perfetta per i compagni tra difesa e attacco, corre per tutta la gara e nessuno tiene il suo passoha recuperato in pieno, essenziale il suo apporto in campo.n: sv).fatica a trovare spazio con Demiral ma cresce col passare del tempoentra e mette in cassaforte il match con uno splendido assist, bene).bravo a intercettare, controllare il pallone e girarsi al momento giusto per sorprendere Musso e cambiare il tabellino con un bel sinistro da fuori.porta freschezza).: il meno servito dei compagni, prende un giallo evitabile su Maehle.: aumenta la superiorità numerica in area).compie le scelte giuste e si ricorda bene i punti deboli dell'Atalanta, azzecca anche i cambi.