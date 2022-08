Lecce:: reattivo al 20' quando Politano cerca di sorprenderlo. Sul gol napoletano non può nulla.: manca nella diagonale in occasione del gol di Elmas.: è pronto e deciso quando c'è da anticipare Osimhen e chiudere gli spazi lì dietro, alza un vero e proprio muro. Sull'1-0 del Napoli non è perfetto sia nella prima marcatura su Osimhen che nella copertura successiva sull'inserimento di Elmas.: importante il lavoro con Osimhen. Non cala mai d'attenzione e non gli concede né la profondità né il gioco.: per un napoletano è sempre particolare giocare al Maradona ma non si lascia tradire dall'emozione e cerca di spingere con personalità sulla fascia. Bello il duello con Politano nel primo tempo in cui non gli dà troppo spazio.: prima da titolare in assoluto in Serie A e buona prova lì in mezzo.: grande lavoro di sostanza davanti la difesa. Si spinge anche più avanti alzando spesso il baricentro della squadra.: buona personalità in mezzo al campo, non ha paura di inserirsi e cercare la giocata (17' s.t.: Baroni gli chiede di dare una grossa mano con i raddoppi e lui si cala nel ruolo).: una vera e propria spina nel fianco, quando l'avversario nell'1 contro 1 lo salta praticamente sempre (30' s.t.s.v.).: si presenta lui dal dischetto e segna il rigore che viene poi ripetuto. Cambia angolo ma Meret gli chiude lo specchio. Poi si riscatta con un mancino spettacolare che si infila sotto l'incrocio (25' s.t.: pochi i palloni giocabili).: è lesto al 22' ad andare in anticipo su Ndombele che lo atterra in area causando il calcio di rigore (17' s.t.: il Lecce nei minuti finali si schiaccia e ha poco spazio per riuscire a giocare palla).: lancia un Lecce molto giovane in campo e ha ragione. Primo tempo di gran livello da parte dei suoi che mostrano idee e qualità senza temere minimamente l'avversario.