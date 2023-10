Falcone 6 - Qualche intervento, sul rigore di Thauvin non poteva fare nulla.



Gendrey 5,5 - In difficoltà, quando viene puntato fatica.



Baschirotto 5,5 - Soffre la fisicità di Success, non è da lui.



Pongracic 5 - Non prende le misure degli inserimenti dei bianconeri.



Gallo 5,5 - Spinge poco e con un Ferreira così ne aveva la possibilità. Dorgu (dal 67') 6 - Entra per tenere Ebosele e ci riesce.



Oudin 5,5 - Tanti errori non da lui. La partenza è buona, poi cala. Banda (dal 67') 6,5 - Spacca la gara, la sua velocità ha messo in difficoltà la difesa friulana.



Ramadani 6 - Solita regia e filtro in fase di non possesso.



Kaba 5,5 - Tecnicamente in difficoltà. J. Gonzalez (dal 79') s.v. - Non entra in partita nei minuti che gli concede D'Aversa.



Almqvist 6 - Palla al piede crea pericoli. Parecchie discese sulla destra anche se manca nel passaggio finale.



Krstovic 6 - Si muove per tutto il fronte d'attacco creando qualche grattacapo a Bijol. Piccoli (dal 77') - Segna il gol del pareggio con una zampata da vero 9.



Strefezza 6,5 - Il più pericoloso dei suoi nel primo tempo. Si spegne poi ma prestazione positiva. Sansone (dal 77') 6,5 - Assist al bacio per il gol di Piccoli.



All. D'Aversa 6 - Pareggio che per come si era messa la gara è oro, azzecca i cambi: Sansone, Piccoli e Banda cambiano il trend della partita. ù