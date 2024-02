Lecce, le pagelle di CM: Dorgu e Piccoli la ribaltano, Oudin su punizione

Stefano Gennari

Lecce-Fiorentina 3-2



Falcone 5,5: da brividi l'errore sul gol di Beltran che stava facendo rivivere il terrore di un'altra sconfitta



Gendrey 6: tanta spinta sulla fascia



Pongracic 6,5: si fa sempre valere sugli avversari



Baschirotto 5,5: compartecipa all'errore con Falcone che poteva portare un altro ko



Gallo 6,5: tante sovrapposizioni che creano potenziali occasioni, bene anche in difesa



(30' s.t. Dorgu 8: l'uomo della provvidenza quando meno te lo aspetti, lucido e preciso per il 3-2 finale)



Kaba 6: sempre prezioso in mezzo al campo a lavorare di fisico, peccato non lo faccia su Mandragora che si libera agevolmente per il tiro



(30' s.t. Gonzalez 6,5: il suo ingresso porta vivacità soprattutto nelle azioni che hanno capovolto il risultato)



Blin 6: preciso e ordinato



Oudin 6,5: segna il vantaggio su punizione, segue qualche buona giocata



(24' s.t. Piccoli 7: ancora decisivo nei minuti di recupero, si fa trovare pronto di testa per il pari)



Almqvist 6,5: tante iniziative, a tratti si assenta ma quando si accende è pericoloso



Krstovic 6: il palo gli nega il gol, nella ripresa se ne divora un altro ma poi nel recupero effettua il tiro sulla cui respinta Dorgu segna il vantaggio



Banda 6,5: da premiare l'intraprendenza e la continua pericolosità, purtroppo si fa ipnotizzare da Terracciano e spreca malamente l'occasione del nuovo vantaggio



(33' s.t. Sansone 6,5: tanta intraprendenza e qualità anche nelle azioni decisive)





All. D’Aversa 7,5: l'ottimo primo tempo poteva portare un vantaggio rassicurante ma le azioni sprecate costano care ma questa volta la squadra non si arrende e ribalta il risultato nel finale grazie anche ai suoi cambi con Piccoli e Dorgu finalizzatori ma anche Gonzalez e Sansone protagonisti