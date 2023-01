Spezia-Lecce 0-0



Falcone 6,5: un unico intervento nella ripresa. Sicuro.

Gendrey 6: molto bene a difendere, nella ripresa sbaglia un appoggio che potrebbe mandare in

porta Colombo

Baschirotto 6: insieme ad Umtiti congela la fase difensiva. Unico ammonito

Umtiti 7: esperienza che si fa sentire.

Gallo 6,5: annulla quasi del tutto Holm.

Gonzalez 6: svirgola col piede per l’incrocio dei pali.

Blin 6,5: motorino perpetuo, sfiora la rete col pallone che si stampa sulla traversa.

Maleh 6: è sulle tracce di Bourabia, finisce pari e patta (20’ st Bistrovic 6: si posiziona sulla solita mattonella)

Strefezza 6: qualche spunto interessante ma nulla più (32’ st Ouidin sv)

Colombo 6,5: gioca e fa giocare la squadra. (32’ st Ceesay sv)

Di Francesco 5,5: tenuto a bada da Amian e da se stesso. (20’ st Banda 6: si presenta col piglio giusto senza però mai trovare il guizzo vincente)

All. Baroni 6,5: la squadra gioca a calcio finché il meteo lo permette