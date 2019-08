Lecce-Salernitana 4-0



Gabriel 6,5: quasi mai impegnato nel primo tempo dove ha comunque mostrato sicurezza. Nel secondo tempo compie una parata prodigiosa su un tiro dal limite di Di Tacchio deviandola sul palo.



Rispoli 6,5: dimostra fin da subito personalità e la corsa che lo ha contraddistino negli anni. Duetta sulla fascia con Falco arrivando spesso sul fondo per mettere cross interessanti, cala fisicamente nel secondo tempo ma aiuta comunque la difesa.



Lucioni 6,5: il difensore si conferma sempre preciso e sicuro negli interventi, mette la museruola a Giannetti e Jallow mai davvero pericolosi. La ciliegina sulla partita è il lancio per il primo gol di Lapadula.



Riccardi 6: non ha avuto un gran da fare ma è stato sempre attento quando chiamato in causa.



Calderoni 6,5: il solito treno sulla fascia sinistra, ci ha messo un po' per carburare ma quando ha iniziato a spingere è diventato una spina nel fianco per i campani, infatti è suo l'assist per il gol di Majer dopo una progressione sulla fascia.



Petriccione 6,5: ha avuto difficoltà a costruire l'azione, troppo coperto dai tanti centrocampisti avversari ma ha mostrato la sua tecnica quando servivano i suoi appoggi.



Tachtsidis 6: poco preciso in fase di impostazione, sarà la condizione o anche il folto centrocampo salernitano che non gli ha dato respiro.



(dal 18' st Tabanelli 6: con la sua freschezza è arrivato due volte in area con una triangolazione prima con Lapadula e poi con Farias).



Majer 6,5: durante il match ha commesso falli inutili e pericolosi che si potevano pagare caro ma chiude in positivo con un bel gol al volo.



Falco 8: il numero 10 sulla maglia non è casuale: dribbla, inventa e segna un gol al termine di un'azione personale.



(dal 33' st Dell'Orco sv).



Lapadula 8: il Lecce ha il suo bomber. Si presenta con due gol uguali: pallonetto a tu per tu con il portiere mostrando la sua freddezza sotto porta. I suoi movimenti sulla linea difensiva avversaria hanno permesso di dare profondità alla squadra di Liverani.



La Mantia 6,5: non entra nel tabellino dei marcatori per una prodezza di Micai su un colpo di testa e per un gol annullato. In area sui cross sempre presente, da rivedere nella partecipazione della manovra



(dal 24' st Farias 6: mostra la sua tecnica con dei dribbling che gli permettono di arrivare al tiro che Micai gli para).





All. Liverani 8: indovina la formazione, il risultato e la prestazione gli danno ragione. Schiera Falco come trequartista che parte largo da destra con Lapadula centrale a dare profondità e La Mantia più largo a sinistra. Il fantasista ha dato il meglio di sè deliziando i tifosi con grandi giocate mentre il secondo ha messo a segno una doppietta a tu per tu con il portiere. La squadra è stata sempre propositiva, la sua impronta si vede già dal calcio estivo ed è pronto per il debutto in A.