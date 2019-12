Lecce-Genoa 2-2



Gabriel 5.5: pesa il lancio in uscita per il gol di Pandev che sblocca la partita. Nella ripresa riesce compie una parata importante a tu per tu con Agudelo.



Rispoli 5.5: molti pericoli arrivano dalla sua parte dove non è neanche aiiutato da Majer, in fase di spinta è stato timido.



Lucioni 4.5: pesa il fallo sul rigore procurato da Pandev e gli errori difensivi.



Dell'Orco 5: in difficoltà come il compagno di reparto, troppo perforabile oggi la difesa giallorossa.



Calderoni 6: sbaglia il posizionamento su alcuni cross ma nella ripresa spinge come ha abituato mettendo al centro numerosi cross.



Majer 5: in difficoltà come tutta la squadra, non riesce a fare il suo solito lavoro di interdizione di aggressione.



(dal 1' st Tabanelli 6,5: oltre al gol il suo ingresso in campo ha portato maggiore vivacit)



Tachtsidis 5,5: molti errori in fase di impostazione e in copertura davanti alla difesa, il Genoa ha trovato terreno fertile a centrocampo.



Petriccione 5,5: anche lui impreciso in impostazione, a volte poco lucido nei passaggi.



Shakhov 5: dopo l'assist di Firenze non riesce a tirare fuori nessuna giocata degna di nota e l'attacco ne risente.



(14' Farias 6.5: anche il suo ingresso dà maggiore vivacità alla squadra, salta l'uomo e cerca assist e conclusioni pericolose)



Babacar 4: ha sbagliato l'impossibile ed è sembrato svogliato. Esce tra i fischi del pubblico di casa.



(dal 6' st Falco 7: richiesto a gran voce dallo stadio per un anonimo Babacar. Infatti appena entrato segna un gol prodigioso e l'assist per Tabanelli. E' inutile dire che uno come lui serviva in campo da molto prima)



La Mantia 6: anche nel momento peggiore della squadra è l'unico a provarci, sbatte e lotta contro tutti. Gli manca solo il gol ma si è sacrificato per la squadra.





All. Liverani 5,5: sbaglia la formazione e il risultato con Falco e Farias ne è la risposta. Babacar ancora fuori dagli schemi, svogliato e poco cattivo. Neanche il centrocampo riesce ad aiutare gli attaccanti ma anzi è in palese difficoltà sia per impostare che in fase difensiva risultando troppo perforabile. Corregge la formazione con Falco e Farias e riesce a pareggiare la partita, forse uno dei due dall'inizio avrebbe potuto portare ad un risultato diverso e ad un primo tempo più degno.