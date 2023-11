Verona-Lecce 2-2Falcone 7,5: nel secondo tempo vola e le prende tutte. Nel primo errore due gol subiti sui quali può davvero poco. Il pareggio del Lecce è tale soprattutto grazie a lui.Gendrey 5: soffre molto le incursioni di Ngonge dalla sua parte. Distratto nelle chiusure, non gioca una partita sufficiente.Baschirotto 6,5: combatte ad armi pari contro uno come Djuric.Pongracic 6,5: qualche difficoltà nel finale, ma comprensibile. Guida il reparto difensivo e riesce ad imporsi anche sotto massima pressione avversaria.Dorgu 4,5: non una delle serate migliori per lui. Sempre fuori tempo nelle chiusure, si fa superare prima da Ngonge molto facilmente.(dal 1' s.t. Gallo 6: entra e fa il suo. Aprroccio alla gara tutto sommata sufficiente.)Gonzalez 6,5: grande corsa sulla propria fascia con incursioni spesso pericolose per la retroguardia avversaria. Nella ripresa si sacrifica per aiutare i suoi.Blin 6: si piazza al centro dell'azione dei suoi e da lì cerca di creare il gioco, anche se a volte serviva maggior attenzione e precisione.Oudin 7,5: gol e partita giocata sempre alla massima intensità. Risulta sempre il più pericoloso dei suoi.(dal44' s.t. Rafia: s.v.)Sansone 5: non una delle giornate da ricordare. Appare stanco e sotto tono.(dal 20' s.t. Strefezza 6: entra a servizio della squadra e cerca di fare il suo.)Krstovic 5,5: davvero pochi palloni seriamente pericolosi. Nel primo tempo è forse il peggiore dei suoi.(dal 21' s.t. Piccoli 6,5: entra e carica fin da subito la squadra. Cerca di tenere alto il baricentro e a proporsi in fase di contropiede.)Banda 6: primo tempo sicuramente migliore. Nella ripresa sparisce un poco dal gioco.(dal 47' s.t. Venuti: s.v.)All. D'AVersa 6: Lecce dalla doppia faccia, che nel primo tempo imposta e si rende pericoloso, mentre nel secondo soffre e si chiude in difesa. Cambi comunque fatti con buona tempistica.