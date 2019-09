Lecce-Roma 0-1



Gabriel 7: alcune uscite sono decisive sui palloni alti per Dzeko anticpandolo mentre altre sono mal calcolate, comunque si oppone alle conclusioni in porta dei capitolini. Prodigioso sul rigore di Kolarov.



Rispoli 6: i cross pericolosi nascono dalla sua fascia, soprattutto quando in ripartenza sorprende Kolarov e può partire da solo in contropiede per una grande occasione di Mancosu. Cerca altre sovrapposizioni ma nel secondo tempo arrivo di meno al cross.



Lucioni 5,5: controlla Dzeko, ogni palla alta è sua, tiene sempre la posizione ed è preciso negli anticipi sul bosniaco. E' lui a chiudere in area quando Kluivert indisturbato mette un cross basso nel cuore dell'area. Commette il fallo di mano che causa il rigore poi sbagliato dalla Roma.



Rossettini 5,5: preciso anche lui sui cross, spesso è costretto anche ad uscire per chiudere su Kluivert o sugli inserimenti in area. Qualche preoccupazione in più nel secondo tempo.



Calderoni 6: spinge con prudenza e quando lo fa permette di creare pericoli, in fase difensiva ha avuto qualche difficoltà a tenere un Kluivert in grande giornata.



Petriccione 5,5: si fa vedere anche in fase di costruzione come richiesto da Liverani aiutando in posizione da regista, oltre agli inserimenti in area. E' sua la prima occasione giallorossa con un tiro al volo nel cuore dell'area. Cala nel secondo tempo quando gioca maggiormente da mezzala e imposta di meno.



Tachtsidis 5,5: più che far partire l'azione si fa valere piuttosto in fase di interdizione chiudendo i centrocampisti della Roma. Bravo a leggere i tentativi di conclusione degli avversari e i palloni filtranti.



(dal 17' st Imbula 5,5: quando entra cerca di far girare palla ma non offre spunti importanti)



Majer 5,5: perde il pallone in area sul gol della Roma. Qualche buono spunto ma oggi la sua prestazione è meno positiva rispetto alla precedenti.



Mancosu 6,5: gli è mancato solo il gol, è sua la più grande occasione del primo tempo quando prende il tempo a Mancini e sfiora il gol. Sempre presente in area per chiudere l'azione ma importante anche quando la squadra riparte in contropiede.



(dal 6' st Shakhov 5,5: qualche buono spunto ma molto meno rispetto al capitano)



Falco 6: si è rivisto il solito talento del numero 10, sulla fascia destra ha fatto girare la testa agli avversari creando spesso scompiglio e facendo arrivare il pallone in area. Prova qualche spunto nella ripresa ma anche lui è stremato.



Babacar 6: tanto sacrificio per l'attaccante che partecipa alle azioni mettendo in difficoltà Florenzi e Mancini. Arriva alla conclusione oltre che offrire palloni per i suoi compagni. Deve migliorare ancora la condizione.



(dal 30' st La Mantia 5,5: guadagna qualche punizione sfruttando la sua fisicità ma non è mai pericoloso)





All. Liverani 6: la squadra ha fatto molto di più rispetto alla sconfitta interna con il Napoli. Schiera la formazione tipo in modo da giocarsela alla pari e il primo tempo poteva dargli ragione ma i contropiedi non hanno portato il gol. I suoi danno la sensazione di poter essere pericolosi ma nella ripresa calano fisicamente e l'arrembaggio finale è sterile. Alcuni non hanno ancora la condizione, come Babacar che riesce a dare il massimo per poco più di sessanta minuti. Con tutti gli effettivi può dare filo da torcere