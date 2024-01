Lecce, le pagelle di CM: Gallo annulla Isaksen e Pedro, Krstovic con le polveri bagnate

Tommaso Fefè

Falcone 6: inoperoso nel primo tempo. Può far poco sul gol subito.



Gendrey 6,5: prende le misure a Zaccagni e lo annulla. (dal 11’s.t. Venuti 5,5: soffre molto più del compagno gli 1vs1. Impreciso anche nel palleggio con i compagni)



Pongracic 5,5: è posizionato male in marcatura sul gol che decide l’incontro.



Baschirotto 5,5: come il compagno di reparto, si fa cogliere impreparato dall’imbucata della Lazio sull’1-0, che rovina la buona partita di entrambi.



Gallo 6,5: non si fa intimorire né da Isaksen, né da Pedro. Presente quando serve anche in zona avanzata. (dal 39’s.t. Dorgu sv)



Kaba 6: poteva fare meglio a metà primo tempo e nella ripresa su un paio di palloni vaganti in area. Tanta sostanza comunque in mezzo al campo. (dal 26’s.t. Bilin 5,5: non dà un grande apporto ai tentativi della squadra di raddrizzare la gara.)



Ramadani 6: ruvido in diverse situazioni, ma efficace nel limitare il palleggio degli avversari.



Gonzalez 6: rende la vita difficile alla Lazio in mezzo al campo. Efficace in interdizione su Guendouzi. (dal 26’ s.t. Strefezza 5,5: il suo ingresso non sposta granché gli equilibri in mezzo al campo)



Oudin 5: nessuna giocata degna di nota. Poco presente nella manovra collettiva. (dal 39’ s.t. Piccoli sv)



Krstovic 5,5: ha una buona occasione al 10’ ma la spreca. Sbaglia mira di testa anche a metà ripresa. Poco e niente nel resto della gara.



Almqvist 5: quasi mai pericoloso. Trova pochi spazi per arrivare sul fondo e crossare.





All.: D'Aversa 6: la sua squadra è messa bene in campo e non concede nulla alla Lazio, costringendola anzi più volte ai lanci lunghi inoffensivi. Paga a caro prezzo l’unica disattenzione dei suoi.