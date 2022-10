qualche indecisione, graziato dal fuorigioco nel gol di Cabral. Si riscatta sul tiro di Martinez Quarta da fuori area e su Nico Gonzalez.intervento decisivo su Barak prima di calciare ed altri importanti ma nella ripresa si fa anticipare di testa da Kouamè.duello infinito con Cabral su cui ha la meglio.recupera il pallone da cui parte l’azione del vantaggio, perde il contrasto aereo con Gonzalez nell’azione che porta al gol del pareggio e rischia in un fallo che poteva causare un cartellino più grave.(dal 44’ s.t.quando si sovrappone crea superiorità numerica, nella ripresa prova a spingere di più. Ultima macchia con l’espulsione nel finale.: la costruzione del gol è pura magia, da vedere e rivedere. Quando corre negli spazi è sempre pericoloso.(dal 44’ s.t.: sostituisce bene Hjulmand con interventi puliti e precisi oltre ad impostare.: partita anonima, sbaglia anche cose semplici.(dal 24’ s.t.non porta molto con il suo ingresso.): nel primo tempo semina il panico e porta due gialli agli avversari, si mette in proprio con un’azione su cui nessuno è lesto a metterci la zampata, cala nella ripresa.(44’ s.t.gli stava mancando solo la zampata vincente che arriva per siglare il vantaggio. Rapacepericoloso come sempre quando punta l’avversario, mette anche un ottimo cross per Ceesay ma meno bene in alcune scelte.(dal 29’ s.t.poco tempo a disposizione ma porta poca brillantezza.): ancora pareggio e con lo stesso risultato in casa, ma questa volta l’approccio è migliore rispetto ad altri match al Via del Mare con personalità e anche con maggiore pericolosità contro una squadra che prova ad avere un dominio territoriale ben limitato dalla sua squadra che si porta anche in vantaggio. Cala nella ripresa perdendo anche lucidità in alcune occasioni ma quando riesce a verticalizzare in contropiede produce sempre occasioni.