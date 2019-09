Lecce-Hellas Verona 0-1



Gabriel 6: compie una grande parata su testa di Rrahmani, incolpevole sul gol.



Benzar 5: soffre in fase difensiva le discese di Lazovic tanto che in un frangente se lo lascia sfuggire alle spalle e ha creato un occasione da gol. In fase offensiva è riuscito a fare qualche cross senza sortire alcun effetto.



(dal 13' st Rispoli 5: sulla sua fascia nasce il gol del Verona, stasera in quella posizione i gialloblu hanno avuto vita facile.)



Lucioni 5,5: preciso come sempre negli interventi ma sul gol la coppia centrale difensiva ha lasciato ampio spazio a Pessina.



Rossettini 5,5: come il suo compagno di reparto ha cercato di limitare i pericoli degli ospiti ma nel gol avversario come Lucioni lascia troppo spazio al marcatore.



Dell'Orco 5,5: Molto timido in fase di spinta e cerca di limitare i danni in fase difensiva. Non arriva sul fondo e non crossa preferendo il passaggio semplice ai compagni



(dal 37' st Calderoni sv)



Shakhov 5,5: prova a inserirsi in area sui cross cercando di arrivare con il suo fisico al colpo di testa ma non è abbastanza pericoloso. Corre tanto ma sbaglia qualche appoggio come i suoi compagni reparto.



(dal 20' st La Mantia sv)



Tachtsidis 5,5: cerca di costruire qualcosa in cabina di regia ma gli viene messo Henderson alle costole. Nel secondo tempo la squadra diventa più propositiva e partecipa di più alle azioni



Majer 6: fa il suo consueto lavoro di interdizione andando a pressare l'avversario, stasera non sempre efficace. Si divora poi un gol dal dischetto del rigore in apertura di ripresa calciando fuori.



Mancosu 5: tante ombre e poche luci per il capitano ancora fuori condizione, si vede che ancora non è in forma. Sbaglia appoggi e crea davvero poco rispetto a quanto ha abituato. Poteva pareggiare negli ultimi minuti ma Silvestri ha salvato il risultato. Ma è ancora troppo poco per il faro dei giallorossi.



Falco 6: è il solito che accende la luce in campo ma risente anche lui nel primo tempo della prestazione negativa. Quando la squadra si porta in avanti crea scompiglio alla difesa ma è poco seguito dai compagni.



Lapadula 5,5: la squadra gioca male e il centrocampo non lo supporta, lui ne risente. In area cerca di essere pericoloso e crea qualche occasione ma nulla di che.





All. Liverani 5: Cambia alcuni effettivi rispetto al debutto di San Siro inserendo Benzar, Dell'Orco e Mancosu dall'inizio. Dopo alcuni spunti interessanti la squadra si fa schiacciare dal Verona e non riesce a ripartire sbagliando molti appoggi o lanciando invano la palla in profondità. I centrocampisti corrono a vuoto ed hanno pochi appoggi e il gioco ne risente. Nel secondo tempo la musica cambia, la squadra è più propositiva ma nel momento migliore subisce il gol della sconfitta. La squadra non reagisce ed a questo Verona si doveva far male.