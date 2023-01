Verona-Lecce 2-0



Falcone 5: insicurezze e uscite poco convinte, oltre a due gol subiti.



Gendrey 5,5: molta difficoltà contro gli attaccanti avversari.



Baschirotto 5: Lasagna nel primo tempo gli dà molto filo da torcere. Poco reattivo sulle palle alte e nelle chiusure.



Umtiti 6,5: cerca di tener in vita la squadra. Esce solo per infortunio.

(dal 36' s.t. Tuia 6: entra in un momento difficile e fa quello che può.)



Gallo 5: poca corsa e sempre dietro le maglie avversarie. In fase difensiva molto impreciso e poco porpositivo in fase offensiva.

(dal 1' s.t. Pezzella 6: cerca di farsi vedere dai compagni, provando qualche giocata importante.)



Gonzalez 5,5: parte bene, ma si perde tra le linee del centrocampo. Troppo lento nelle decisioni, viene spesso anticipato.

(dal 28' s.t. Maleh 6: si piazza leggermente fuori posizione, cercando di tenere alta la squadra e impostare il gioco.)



Hjulmand 6: cerca di aprirsi sulla fascia, provando a servive i compagni con assist dalla trequarti.



Blin 5,5: molta confusione, senza trovare davvero



Strefezza 5,5: nella prima parte della partita si fa vedere con continuità in attacco, sotto la porta avversaria. Si spegne però dopo la prima mezz'ora.

(dal 1' s.t. Pezzella 5,5: impreciso soprattutto nell'ultima giocata, vanificando spesso l'azione.)



Colombo 6,5: il migliore in campo per i suoi. Corre, crea scompiglio in area avversaria ed è l'unico che crede davvero al gol.

(dal 28' s.t. Banda 5: entra ma non crea molti pericoli agli avversari.)





Di Francesco 5,5: Lecce che parte bene, ma si sfalda con troppa facilità. I cambi non portano ad alcun cambio di passo.