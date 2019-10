Sampdoria-Lecce 1-1



Gabriel 6,5: subito attento a chiudere su Bonazzoli lanciato a rete. Devia in angolo una botta da fuori di Bertolacci, bravo a distendersi sul fendente ancora di Bonazzoli. Parecchi interventi degni di nota a sbrogliare situazioni pericolose.



Meccariello 6: becca un giallo inevitabile fermando una ripartenza di Ramirez. Bene in contenimento, ma da quella parte il Lecce spinge meno.



(dal 40’ s.t. Rispoli s.v.)



Lucioni 6,5: contiene senza problemi un certo Quagliarella, sbaglia pochissimi interventi e non perde mai l’avversario. Il suo intervento sul tacco volante del numero 27 blucerchiato vale quanto un gol.



Rossettini 6: di testa le prende tutte, governa la difesa con lucidità. Si lascia un po' sorprendere dall'imbucata di Ramirez.



Dell’Orco 6: sostiene la manovra offensiva quando Tabanelli si sgancia, ripiega spesso e non soffre quasi mai gli inserimenti blucerchiati. Chiude sempre Rigoni.



Tabanelli 6,5: nella prima frazione spinge e attacca, Depaoli lo soffre e lui alimenta le offensive giallorosse.



Petriccione 6: scende in campo con personalità, si prende subito un tiro dalla lunetta ma il suo piazzato sibila di poco alto sulla traversa di Audero. Ragiona lucidamente nel cuore del Lecce.



Tachtsidis 4,5: si becca un’ammonizione stupida alla fine del primo tempo, e nella ripresa lascia in dieci la sua squadra. Ingenuità gravissima per un calciatore con la sua esperienza.



Shakov 6,5: splendido il dialogo con Lapadula che genera il vantaggio ospite. Bravissimo il trequartista ucraino a non farsi ingolosire da una possibile conclusione e a trovare libero in area il centravanti. I suoi movimenti spesso aprono la difesa della Samp.



(dal 24’ s.t. Mancosu 6: entra con il Lecce schiacciato, normale amministrazione senza infamia e senza lode).



Falco 6,5: palla al piede nella prima frazione fa quello che vuole. Dribbling, controlli nello stretto, tentativi verso la porta: gli manca solo il gol. Cala nel secondo tempo ma la sua imprevedibilità è importante in questo Lecce.



Lapadula 7: pronti via, al primo pallone giocabile trafigge la Samp nel suo personalissimo derby. Bravo a cercare l’uno-due con Shakov, e il compagno che lo premia. Lucido davanti ad Audero. Lotta contro tutta la difesa della Samp, e molto spesso vince il duello.



(dal 24’ s.t. Babacar 6: entra e prende una miriade di falli).





All. Liverani 6,5: presenta un Lecce ordinato e ben messo in campo. Quella giallorossa è una squadra grintosa che spaventa la Samp. Tiene botta ai blucerchiati per tutto l'incontro, torna dalla trasferta del Ferraris con un punticino tutto sommato importante e con la certezza di poter contare su una squadra che ha idee e coraggio.