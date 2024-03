Lecce, le pagelle di CM: Krstovic glaciale dal dischetto, Almqvist non incide

Frosinone-Lecce 1-1



Falcone 6: non impeccabile in uscita sul gol di Cheddira, poi risponde presente quando chiamato in causa. Incluso l’intervento su Kaio Jorge nel finale.



Gendrey 6: lucido in difesa, disputa una prova positiva.



Pongracic 6: protegge attentamente la retroguardia, lavorando bene insieme ai suoi compagni di reparto.



Baschirotto 6: dalle sue parti non si passa.



Gallo 6,5: partita solida e volta principalmente alla copertura.



Kaba 6: prezioso lì nel mezzo ad incidere grazie alla propria fisicità.



(dal 16’ s.t. Gonzàlez 6: entra col piglio giusto).



Ramadani 6: ordine e geometrie in cabina di regia.



Rafia 6: la qualità c’è, l’errore dal dischetto sul primo rigore per fortuna non pesa vista la successiva ripetizione.



(dal 22’ s.t. Oudin 5,5: tenta invano di accendersi, risentendo della sofferenza negli ultimi minuti).



Almqvist 5,5: timido e poco presente nel gioco.



(dal 31’ s.t. Blin 6: ordinato e puntuale nelle letture durante i minuti giocati).



Krstovic 7: Cerofolini gli nega la gioia del gol al 25’. Battaglia come un leone, conquistandosi con merito il rigore che lui stesso realizza con freddezza.



(dal 31’ s.t. Piccoli 6: per poco non beffa Cerofolini su un’errata lettura di Okoli).



Banda 6,5: da premiare l'intraprendenza e la continua pericolosità sull’out mancino, bene anche nella fase di non possesso.



(dal 22’ s.t. Sansone 6: ingresso pienamente positivo e denso di voglia di incidere).



All. D’Aversa 6: il suo Lecce ha il merito di lottare fino alla fine e di crederci nonostante il parziale sfavorevole. Squadra ben messa in campo al cospetto di un’avversaria propensa al gioco e tutt’altro che semplice da affrontare. Che sofferenza, però, nei minuti conclusivi.