Lecce-Torino 0-1



Falcone 6: praticamente inoperoso ma si vede passare danzare davanti il pallone che poi Buongiorno insacca

Gendrey 5,5: timido nelle sovrapposizioni, qualche errore tecnico

Pongracic 6: bravo a contenere Pellegri e poi Zapata, presente in marcatura

Baschirotto 6: partita attenta

Gallo 5,5: in ritardo sull’assist di Ricci, tanti cross ma spesso innocui e da troppo lontano

(37’ s.t. Dorgu: meno produttivo del solito, a volte disordinato)

Gonzalez 5: si perde l’inserimento decisivo di Buongiorno

Ramadani 6: cerca di mettere ordine in mezzo al campo e fa da filtro davanti alla difesa

Rafia 5,5: qualche spunto buono come il lancio per Almqvist, poi alterna errori a qualche giocata

(11’ s.t. Oudin 5,5: qualche buono spunto e maggiore qualità ma non incide abbastanza)

Almqvist 5,5: per creare qualcosa deve mettersi in proprio e riesce ad arrivare al tiro

(11’ s.t. Strefezza 5,5: fa quello che può con qualche buona giocata)

Krstovic 5,5: in difficoltà sulle palle alte con Buongiorno, con palla a terra riesce a fare meglio ma a volte si intestardisce e perde diversi palloni

(17’ s.t. Piccoli 5,5: si sbatte, crea molti più appoggi ma manca il guizzo)

Banda 6: uno dei più pericolosi che ha creato più occasioni, talvolta sono mancate lucidità e concretezza

(17’ s.t. Sansone 5,5: fa un lavoro diverso rispetto a Banda, vuole tanti palloni ma manca la giocata decisiva)



All. D’Aversa 5: il ko è da leggere anche in scelte di formazione non proprio impeccabili perché contro un Torino sempre compatto servono giocatori che si muovono negli spazi venendo incontro. Infatti i pericoli nascono da lanci sulle fasce e le giocate dei singoli, quando cambia praticamente tutto l’attacco si vede qualcosa in più ma senza far male.