Lecce, le pagelle di CM: Krstovic migliore in campo. Banda dalla panchina si mangia clamorosamente il vantaggio

Falcone 5,5: qualche responsabilità sul gol subito che sporca una prestazione altrimenti sufficiente.Guilbert 6: in difesa fa il suo dovere. In fase di ripartenza è però troppo compassato.(dal 1's.t. Veiga 5,5: non particolarmente pericoloso, offre pochi spunti in fase d'attacco.)Baschirotto 6,5: buona copertura difensiva. Gioca bene con il fisico e resiste all'urto avversario.Gaspar 6,5: subisce un brutto colpo che lascia in pensiero i compagni. Per fortuna nulla di grave. Fin lì comunque prestazione positiva.(dal 30' s.t. Gabriel: s.v.)

Gallo 5,5: gli manca soprattutto la giocata giusta per creare maggior pericolosità sulla propria fascia.Coulibaly 6,5: prestazione più che positiva. Corre per tutto il campo e cerca di arginare gli attacchi avversari. Nella ripresa soffre un po' la stanchezza.Pierret 5: dopo un bel inizio, soffre la fisicità degli avversari e deve spesso ricorrere al fallo per arginarli. Nella ripresa scompare.(dal 21' s.t. Berisha 5,5: il suo ingresso non offre quello spunto in più per cambiare le sorti della gara.)N’Dri 5,5: a parte qualche sgasata in fase di contropiede, troppo poco per lui. Nella ripresa tocca veramente pochissimi palloni.

(dal 10 s.t. Banda 4,5: entra e sbaglia un gol a porta vuota in modo davvero incomprensibile.)Helgason 5: a parte qualche spunto interessante nel primo tempo, per il resto non è quasi mai pericoloso. Tocca pochi palloni e commette vari errori nelle scelte di gioco.Morente 6,5: uno dei pochi che lotta e anche se sbaglia, comunque pare essere davvero una spina nel fianco per gli avversari.(dal 10' s.t. Pierotti 6: prova a giocare soprattutto in contropiede, cogliendo gli avversari di sorpresa.)Krstovic 6,5: gol che porta momentaneamente i suoi in vantaggio, gioca una partita di buon livello. Si sacrifica anche in fase difensiva.

All. Giampaolo 5,5: Lecce che gioca praticamente solo un tempo. I cambi non smuovono la situazione, anzi, in un certo verso, la peggiorano.