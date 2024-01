Lecce, le pagelle di CM: Krstovic sbaglia e poi si sblocca, Almqvist devastante ma a metà

Marco Tripodi

Genoa-Lecce 2-1



Falcone 7: dopo un primo tempo da spettatore, inaugura la ripresa con la respinta di piedi sulla botta di Vasquez. Prodezza che replica più tardi su Ekuban. Incolpevole sui gol



Gendrey 6,5: 45' a tutto gas, sfondando con regolarità sulla corsia di destra e mettendo sempre in apprensione la retroguardia del Grifone. Bene anche in ripiegamento.



Pongracic 6: fedele scudiero di capitan Baschirotto, si divide con il compagno la marcatura di Retegui annullandone per un tempo i potenziali effetti dannosi. Ma anche condividendone le responsabilità nei due gol subiti.



Baschirotto 6,5: scoglio difficilmente superabile per gli attaccanti rossoblù. Specialmente quando il Grifone decide poco saggiamente, di giocare a palla alta. Con l'ingresso di Ekuban, però, anche per lui iniziano i dolori.



Gallo 6,5: presidia la sua fascia con serenità, avventurandosi quando capita anche nella metà campo avversaria.

(dal 45' st Gonzalez SV)



Ramadani 6: tanto lavoro oscuro e prezioso per la mezzala albanese che tuttavia cala alla distanza come il resto della squadra. Ammonito in pieno recupero, salterà per squalifica la gara con la Fiorentina.



Kaba 6: padrone della mediana per un'ora abbondante. Alterna potenza e buona tecnica, sovrastando i colleghi rossoblù. Poi finisce la benzina e anche il Lecce cala.

(dal 45' st Pierotti SV)



Oudin 7: aveva deciso la gara d'andata con una magia delle sue. Questa volta non si ripete ma gioca comunque un'ottima gara, alternando coperture e ripartenze.

(dal 28' st Rafia 5,5: si piazza in cabina di regia provando, invano, a rialzare i giri del motore giallorosso).



Almqvist 6,5: sgasa sulla destra slalomeggiando tra gli avversari e procurandosi il rigore che Krstovic non concretizza. Sfiora anche la gioia personale, negatagli solo dal miracolo di Bani. Si spegne però all'improvviso dopo il riposo.



Krstovic 6,5: calcia male il rigore del possibile vantaggio, non angolando il tiro a mezz'altezza poi respinto da Martinez, Si rifà alla mezzora, con la deviazione di Vasquez, ritrovando un gol che gli mancava da inizio ottobre.

(dal 19' st Piccoli 5,5: ex della sfida servito praticamente mai dai compagni).



Sansone 7: aiuta più il centrocampo che l'attacco, dimostrandosi preziosissimo a livello tattico e sapendosi rendere insidioso su calcio piazzato. Ad inizio ripresa manca il colpo del KO facendosi murare da Martinez in uscita bassa dopo aver ridicolizzato Vogliacco.

(dal 19' st Banda 5,5: più fisico ma meno tecnico di Sansone, non dà lo stesso contriuito del compagno)



All. R. D'Aversa 5,5: il suo Lecce parte forte, mettendo più volte in difficoltà il Genoa nella prima mezzora e dimostrando di volersi mettere alle spalle la striscia di risultati negativi più lunga tra quelle in essere in Serie A. Il primo tempo dei suoi è esemplare e il vantaggio con cui si va al riposo appare perfino stretto. Nella ripresa però la musica cambia, vanificando quanto di buono fatto fino ad allora.