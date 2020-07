chiamato in causa meno del solito, si fa trovare sempre pronto.: spinge poco sulla fascia soprattutto quando è costretto a spostarsi sulla sinistra, importante in fase difensiva.: sempre in anticipo sui cross per le punte avversarie.: come il compagno di reparto si fa trovare pronto.molti errori anche quando indisturbato, leggermente meglio in difesa piuttosto che in spinta. Lascia il campo per infortunio.(dal 39' p.t.primo tempo anonimo ma nella ripresa è lui a costruire le azioni pericolose dal centrocampo.: bene nel primo tempo con le sue geometrie, cala nella ripresa.(dal 29' s.t.: male il primo tempo dove sbaglia più di qualche appoggio, meglio nel secondo tempo con qualche spunto.: ha sul suo sinistro una delle occasioni più importanti per sbloccare l’incontro ma Cragno si oppone ma dal suo mancino ci si aspettava di più(dal 31' p.t.: è lui ad accendere la luce nel secondo tempo creando le occasioni più pericolose, gli è mancato solo il gol): si divora una delle occasioni più importanti del primo tempo dove ha aspettato piuttosto un intervento di Klavan per provare a conquistare un rigore ma tira fuori.si divora un gol clamoroso davanti a Cragno su cui può avere il rimpianto per i tre punti. Per il resto si sacrifica tanto.(dal 29' s.t.finalmente la difesa tiene e riesce a restare imbattuta. Avrà il rimpianto per le occasioni sprecate nel primo tempo e nella ripresa con Farias ma la squadra si è dimostrata viva e probabilmente non ha potuto fare di meglio per mancanza di cambi in attacco.