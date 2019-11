Fiorentina-Lecce 0-1

Gabriel 6.5: Miracoloso su Vlahovic due volte

Rispoli 6: La difesa fa buona guardia, anche sulle corsie

Lucioni 6.5: Amministra bene la difesa, lasciando pochi palloni giocabili a Boateng e compagni

Rossettini 6: Buona prova in difesa

Calderoni 6: contiene prima Lirola poi Ghezzal

Petriccione 6.5: Cervello di centrocampo, una spina nel fianco per i viola

Tachtsidis 6: Entrata killer su Ribery a parte, gara solida

Tabanelli 6: Chiude bene a centrocampo

Shakov 6.5: Palla geniale per La Mantia che deve solo spingerla a rete

La Mantia 7: Bravissimo a lanciarsi nello spazio sul lancio di Skhov e segnare un gol pesante.

(Dal 32’ s.t. Vera: SV)

Farias 6.5: Bella prestazione del brasiliano, che è una spina nel fianco per la difesa viola. Da una sua giocata nasce il gol di La Mantia.

(Dal 12’ s.t. Babacar 5.5: Ha due palloni nitidi per il secondo gol, ma li sbaglia.)

Liverani 7: Imbriglia Montella e la Fiorentina, portando via dal Franchi tre punti pesantissimi