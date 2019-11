Lecce-Sassuolo 2-2



Gabriel 6: incolpevole sul gol, non è stato impegnato molto ma ha sempre dato sicurezza al reparto.



Meccariello 6: soffre la velocità di Boga che lo salta spesso, prova ad arginarlo come può.



Lucioni 5,5: una partita perfetta ma ha sulla coscienza il pallone regalato a Berardi per il gol del pareggio.



Rossettini 6: preciso sui disimpegni ma qualche sbavatura sui gol subiti.



Calderoni 6,5: dal suo lato ha un cliente difficile come Berardi e prova a contenerlo come può. Quando spinge è sempre pericoloso.



Majer 6: ancora una volta è lui ad effettuare il primo tiro in porta che impegna severamente Consigli, replica dopo qualche minuto ma il portiere biancoverde si oppone nuovamente. Cala fisicamente (viene da un infortunio) e non aiuta sempre Meccariello nel raddoppiare sulla fascia.



(dal 26' st Riccardi sv)



Petriccione 6,5: nonostante la marcatura a uomo si muove tantissimo per ricevere la palla



Tabanelli 6: svolge lo stesso lavoro visto contro la Sampdoria ma pecca sul gol del pareggio perdendosi Toljan. Lascia il campo anzitempo per infortunio.



(dal 40' pt Shakhov 6: entra praticamente a freddo per l'infortunio di Tabanelli, si posiziona dietro le punte senza eccellere particolarmente, aiuta anche in fase difensiva con il suo fisico)



Mancosu 6: partita sufficiente ma non offre i suoi spunti che possono accendere la squadra.



Babacar sv: lascia il campo per infortunio dopo un quart d'ora del primo tempo.



(dal 14' pt Falco 7: entra al posto di Babacar dopo il suo infortunio e disegna una punizione magistrale in chiusura del primo tempo. Come sempre è fondamentale nelle ripartenze con i suoi dribbling ed è a lui che la squadra chiede la giocata vincente.)



Lapadula 7,5: fa praticamente reparto da solo, condisce il suo gol di pregevole fattura con una prestazione sontuosa. Corre tantissimo sia quando deve attaccare in profondità sia per pressare gli avversari. Nei minuti di recupero solo un miracoloso Marlon gli nega il gol della vittoria.





All. Liverani 6: il pareggio lascia l'amaro in bocca per una partita che si poteva vincere ma è mancato il gol ammazza partita nella ripresa quando la squadra non riusciva più a ripartire ed ha trovato la forza solo nei minuti finali, dopo il gol del 2-2, lasciando la sensazione che si poteva vincere se i suoi non si fossero abbassati troppo per tutto il secondo tempo. Quando la squadra ha avuto la palla è riuscita a dettare i tempi alla partita e si è resa pericolosa in ogni suo attacco, ancora un finale amaro su cui bisogna lavorare.